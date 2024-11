Podaj PESEL i odbierz pomoc finansową. Nie skuś się na taki SMS

Początek oszustwa, przed którym ostrzega CERT Polska, stanowi wiadomość SMS. Oszuści wysyłają link i zachęcają do "sprawdzenia dostępnych wypłat po numerze PESEL". Link zawiera frazę "mobywate", przez co przy odrobinie nieuwagi można uwierzyć, że jest to odnośnik do autentycznej strony rządowej.

Ciekawie rozwiązano kolejny krok. Na ekranie logowania wyświetla się informacja o rzekomych problemach z logowaniem przez profil zaufany. To sprawia, że użytkownik zmuszony jest do zalogowania się za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

To sprytna sztuczka oszustów, którzy chcą uzyskać dostęp do naszych pieniędzy. Przechwytując dane logowania do bankowości elektronicznej, a w dalszym kroku kod SMS, służący do weryfikacji użytkownika, są w stanie szybko wyprowadzić środki z konta bankowego. Symulowana awaria logowania przy użyciu profilu zaufanego może wydać się dla kogoś czymś naturalnym, przez co uwierzy, że faktycznie musi zalogować się kontem bankowym.