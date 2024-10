Podszywają się pod Pocztę Polską. Zwróć uwagę na szczegół

Po pierwsze, wyrażenie "łącząc się za pomocą poniższego linku" jest rzadko spotykane w języku polskim. Po drugie, przycisk, odsyłający nas do fałszywej strony zawiera nietypowy zwrot "zapłata podatków". Trzecia rzecz, na którą moglibyśmy zwrócić uwagę, to podpis – "Dziękuję, Poczta Polska" – wiadomości oficjalnych nie kończy się w ten sposób. Ostatnia rzecz, a właściwie pierwsza, bo to od niej powinniśmy zacząć, to adres mailowy nadawcy. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie ma on nic wspólnego z instytucją, która dostarcza przesyłki.