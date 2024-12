Podszywają się pod policję. Jest reakcja CBŚP

W rozsyłanych przez oszustów wiadomościach możemy przeczytać dużo dziwnych zdań. Pierwsze z nich dotyczy konieczności odpisania na wskazany adres e-mail. Dalej jest jeszcze więcej błędów, dzięki którym łatwo jest zorientować się, że mamy do czynienia z prymitywną próbą podszywania się pod funkcjonariuszy policji.

Cała wiadomość napisana jest łamaną polszczyzną. Nie brakuje w niej błędów, a jej sens jest wątpliwy. Za jej treść z pewnością nie odpowiada Polak, bo liczba błędów i pomyłek jest na to zbyt duża. Niepoprawna forma znalazła się nawet na rzekomej pieczątce insp. Cezarego Luby, który podpisany jest jako "komendantem CBŚP".

CBŚP apeluje, by nie odpisywać na tego rodzaju wiadomość. Nie powinniśmy przekazywać własnych danych osobowych, jeśli nie jesteśmy pewni, z kim rozmawiamy. Wyłudzone w ten sposób dane mogą posłużyć do wykorzystania w innych oszustwach. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy przekazywać też pieniędzy ani dostępu do konta bankowego rzekomym funkcjonariuszom policji.