Podszywają się pod PZU. Uważaj na takie maile

Nieoczekiwanie znajdujesz w swojej skrzynce mailowej wiadomość od PZU o zwrocie nadpłaty. To wygląda kusząco, lecz rzeczywistość odbiega od pierwszego wrażenia. Nie jest to gest hojności ze strony ubezpieczyciela, ale przemyślany podstęp cyberprzestępców. Kliknięcie linku w wiadomości może skutkować zagrożeniem dla twoich finansów – zanim się zorientujesz, pieniądze mogą zniknąć, a ty padniesz ofiarą phishingu.

Ludzka psychologia działa w przewidywalny sposób – cenimy niespodzianki, a jeszcze bardziej niespodziewane zyski finansowe. Fałszywe maile sugerujące zwrot nadpłaty od PZU bazują na tych właśnie uczuciach. Podejmujesz decyzję w mgnieniu oka, klikając i wpisując dane karty, zakładając, że to banalna formalność. Niestety, zamiast spodziewanej nadpłaty, możesz dołączyć do osób, które nieświadomie uruchomiły płatną subskrypcję albo przekazały swoje środki oszustom.

To działanie nie jest przypadkowe – opiera się na precyzyjnej manipulacji. Oszuści stosują znane metody:

Perspektywa darmowych pieniędzy brzmi kusząco, lecz to często zasadzka. Cyberprzestępcy liczą na twoją nieuwagę. Pamiętaj – w internecie nic nie jest za darmo, a jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, to zapewne tak właśnie jest.