Podszywają się pod wojsko. Mogą cię okraść

- Kliknięcie w "Zarejestruj się tutaj" przenosi na stronę, która z wojskiem ma niewiele wspólnego. Jest to strona, na której możesz rzekomo pobrać multifunkcyjną aplikację, m.in. do oglądania filmów, grania w gry i czytania e-booków. Po kliknięciu "Continue" musisz podać mail i hasło w celu założenia konta. W następnym kroku trzeba podać dane karty. Na samym dole strony, drobnym druczkiem oszuści umieścili bardzo istotną informację. Członkostwo jest darmowe tylko przez pięć dni, a po tym okresie subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona za 24,99 USD! Jeśli nie zwrócisz na to uwagi, po kilku dniach możesz się nieźle zaskoczyć po zalogowaniu do swojego konta! — ostrzega Elwira Charmuszko, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.