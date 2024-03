Polski Światłowód Otwarty w nowych domach. Lista miejscowości

Największy wzrost liczby gospodarstw domowych obsługiwanych przez PŚO zanotowano w Łodzi, gdzie dodano 934 nowe adresy . Kolejne miasta, które zyskały najwięcej nowych gospodarstw domowych w zasięgu sieci PŚO to Gdańsk z 662 nowymi adresami oraz Katowice, gdzie dodano 245 nowych gospodarstw domowych.

Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w ponad 18 tys. gospodarstw domowych. Dzięki temu, zasięg sieci światłowodowej Polskiego Światłowodu Otwartego zwiększył się łącznie o blisko 22 tysiące gospodarstw domowych .

Polski Światłowód Otwarty od momentu swojego startu objął zasięgiem 3,7 miliona gospodarstw domowych. Ma plany, by do 2028 roku powiększyć zasięg o kolejne 2 miliony nowych gospodarstw domowych, aby ostatecznie obsługiwać ponad 6 milionów domów. Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest przy użyciu technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki temu operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.