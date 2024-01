Światłowód w kolejnych domach. 20 tys. nowych adresów

Największy przyrost nowych adresów dostępności PŚO nastąpił w Warszawie, gdzie dodano 2982 nowe gospodarstwa domowe. Myszków i Kraków również zanotowały znaczne wzrosty, z 2298 i 1990 nowymi gospodarstwami domowymi odpowiednio. Ponadto, operator przeprowadził modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 2838 gospodarstwach, co przyczyniło się do zwiększenia zasięgu sieci światłowodowej łącznie o blisko 20 tysięcy gospodarstw domowych.