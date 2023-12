Polski Światłowód Otwarty dostępny w 42 tys. nowych domów

Operator nie tylko zwiększył zasięg swojej sieci, ale również przeprowadził modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 32 tys. gospodarstw domowych. Dzięki tym działaniom, Polski Światłowód Otwarty zdołał rozszerzyć zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 42 tys. gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty oferuje wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. W momencie debiutu, PŚO objął swoim zasięgiem 3,7 mln gospodarstw. Firma do 2028 roku planuje powiększyć zasięg swojej sieci o dodatkowe 2 mln gospodarstw domowych, by ostatecznie objąć zasięgiem ponad 6 mln.