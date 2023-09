Polski Światłowód Otwarty w nowych domach. Zobacz, czy jesteś w zasięgu

Kolejne miasta, które zyskały najwięcej nowych połączeń to Wrocław z 1655 nowymi gospodarstwami i Kraków, gdzie dodano 885 nowych adresów. Operator nie tylko zwiększył zasięg swojej sieci, ale również przeprowadził modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 7 021 gospodarstwach domowych. Dzięki tym działaniom, Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 17 tys. gospodarstw domowych .

Polski Światłowód Otwarty jest największym operatorem hurtowym w Polsce, oferującym wszystkim operatorom detalicznym otwarty i niedyskryminujący dostęp do sieci szerokopasmowej. Na początku swojej działalności, zasięg sieci PŚO obejmował 3,7 mln gospodarstw domowych. Firma ma ambitne plany na przyszłość - do 2028 roku planuje wybudować 2 mln nowych linii, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych.