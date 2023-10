Ponad 60 tys. zainfekowanych urządzeń. Koniec Oospy i Spyhide

TechCrunch donosi, że użytkownicy smartfonów (także tych już zainfekowanych przez spyware Oospy oraz Spyhide) mogą na tę chwilę spać spokojnie. Po wielu tygodniach wątpliwego bezpieczeństwa z uwagi na wciąż działające serwery, oprogramowanie w końcu przestało przynosić korzyści atakującym - udało się wyłączyć serwer, który gromadził dane pozyskane ze smartfonów z Androidem . TechCrunch podaje, że łącznie to ponad 60 tys. urządzeń.

Oospy to w praktyce szpiegowskie oprogramowanie Spyhide dostępne pod zaktualizowaną nazwą. Kiedy trafi do telefonu z Androidem, potrafi wykradać z niego wszelkie dane, w tym kontakty, wiadomości SMS, zdjęcia, historię połączeń, nagrania, a nawet historię lokalizacji GPS. Dotychczas dane te trafiały bezpośrednio na wspomniany serwer, ale udało się go wyłączyć - przez "błąd" jednego z administratorów powiązywanych ze szkodliwym oprogramowaniem, którego dane zostały ujawnione podczas realizacji płatności przez serwis PayPal.