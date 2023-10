Wiadomość od "InfoSMS". Lepiej nie klikaj linku

Link załączony w SMS-ie teoretycznie ma prowadzić do strony, dzięki której sprzedający na OLX będzie mógł odebrać środki za przedmiot . To oczywiście zmyślony komunikat. Po pierwsze, aby otrzymać od kogokolwiek pieniądze z założenia sprzedający nie musi wykonywać żadnych działań, po drugie zaś - skrócony link prowadzi zwykle do spreparowanego serwisu logowania do bankowości . Strona docelowa z poniższego łącza została już zablokowana i nie działa, ale z pewnością istnieje szereg analogicznych, do których oszuści nadal wysyłają linki przez wiadomości SMS.

Jak zwykle apelujemy, by nie reagować na podobne wiadomości SMS, oczywiście niezależnie od tego czy pojawiły się w autentycznym wątku OLX, nowym wątku "InfoSMS" czy jakimkolwiek innym. W każdym przypadku oszustom chodzi jedynie o zdobycie zaufania i skuszenie ofiary do kliknięcia linku, by później zdobyć jej dane logowania do bankowości internetowej. To otwieranie drogi do próby włamania na konto bankowe i późniejszej kradzieży pieniędzy. W analogiczny sposób pieniądze można stracić ufając propozycjom szybkiej inwestycji w kryptowaluty.