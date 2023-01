Oprogramowanie Joker to znane zagrożenie, które stosunkowo często trafia do Google Play po ominięciu zabezpieczeń Play Protect. W tym przypadku aplikację na Androida pobrano ponad 10 tysięcy razy, zanim została usunięta ze sklepu. Trafiła więc do dużej liczby telefonów, w których teraz Joker może "robić swoje". Zależnie od uzyskanych uprawnień jest zdolny m.in. wykradać treść SMS-ów czy zapisywać użytkownika do subskrybowania niechcianych usług premium, co może poskutkować wysokim rachunkiem za telefon.