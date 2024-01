Zhakowali rosyjski MON. Ukraińcy dobrali się do komputerów wroga

Hakerzy pobrali z serwerów Głównej Dyrekcji Budownictwa Wojskowego ponad 1,2 TB danych. Są to tajne informacje dotyczące arsenałów broni, lokalizacji kompleksów rakiet przeciwlotniczych, koszar i kwater głównych poszczególnych jednostek. Dotyczy to zarówno istniejących już obiektów wojskowych w Rosji, jak i na terenach okupowanych i to nie tylko już istniejących, ale także przeznaczonych do budowy lub modernizacji.