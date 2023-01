Fałszywa strona Banku Pocztowego. Wprowadzenie danych grozi bankructwem

Fałszywa strona Banku Pocztowego do złudzenia przypomina prawdziwy serwis. Po wejściu na witrynę i przejściu do logowania pojawia się identyczny formularz, w którym należy wprowadzić numer klienta. Warto jednak zwrócić uwagę na jej adres URL: hxxps://online-pocztovy[.]cc. Jak widać, różni się on od faktycznego adresu Banku Pocztowego.