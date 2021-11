Prace techniczne na weekend zapowiedział m.in. mBank. Będą miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę, od godziny 2:00 do 11:00. W różnych przedziałach czasowych nie będzie można korzystać z innych usług. Od 2:00 do 8:30 nie będzie można płacić kartą, ani korzystać z bankomatów i wpłatomatów, z kolei od 2:00 do 10:10 nie uda się zapłacić za zakupy w internecie, ani zalogować w aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym.