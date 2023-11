Pracownicy OpenAI grożą odejściem. Kryzys u twórców ChatGPT

W poniedziałek, Kara Swisher, dziennikarka specjalizująca się w branży technologicznej, poinformowała o niepokojącej sytuacji w OpenAI. Zgodnie z jej doniesieniami, aż 505 z 700 pracowników firmy, w tym kluczowe osoby, zagroziły odejściem do nowo powstającego zespołu AI tworzonego przez Microsoft. Powodem tak drastycznych kroków jest postulat rezygnacji obecnego zarządu OpenAI, który zdaniem pracowników celowo dąży do zniszczenia spółki.

Autorzy listu zauważają, że zarząd nie przedstawił żadnych dowodów na swoje oskarżenia wobec Altmana. Twierdzą również, że negocjacje dotyczące przywrócenia go do swojej roli były prowadzone w złej wierze. Pracownicy zasugerowali, że zarząd poinformował zespół kierowniczy, że dopuszczenie do zniszczenia spółki "byłoby zgodne z misją".

W liście pracownicy zagrozili również odejściem do nowego zespołu tworzonego przez Microsoft - dotychczasowego głównego partnera OpenAI, pod wodzą Altmana, który został zatrudniony przez giganta z Redmont . Microsoft miał zapewnić wszystkich pracowników OpenAI, że zostaną przyjęci do nowej spółki.

Według doniesień m.in. "New York Timesa", obawy dotyczące bezpieczeństwa rozwoju AI miały stać za zwolnieniem Altmana. Główną rolę w tej decyzji miał odegrać główny naukowiec spółki, Ilya Sutskever. W poniedziałek jednak wyraził on "głęboki żal z powodu swojego udziału w działaniach zarządu" i oświadczył, że "nigdy nie zamierzał zaszkodzić OpenAI".

Sygnatariusze listu wezwali do powrotu Altmana do OpenAI, zaś członków zarządu do ustąpienia i powołania nowych niezależnych dyrektorów. Proponują do tej roli m.in. Willa Hurda, byłego republikańskiego kongresmena i byłego eksperta od cyberbezpieczeństwa w CIA. Hurd był już wcześniej członkiem zarządu firmy, jednak odszedł z niego po ogłoszeniu swojej kandydatury na prezydenta USA. Ostatecznie, w wyniku słabych notowań, wycofał się z wyścigu już w październiku.