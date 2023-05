Netflix z dobrą zmianą. Docenisz, mając długą listę "do obejrzenia"

W polskim katalogu serwisu Netflix znajdują się obecnie ponad 4 tys. filmów i przeszło 2 tys. seriali. Ciekawych produkcji do obejrzenia można więc znaleźć sporo, ale nie sposób obejrzeć je wszystkie jednego dnia. Dlatego bardzo praktyczną funkcją jest "Moja lista". Umożliwia ona zapisanie danych tytułów do obejrzenia w późniejszym terminie. Po dodaniu dziesiątek produkcji staje się ona jednak bardzo niewygodna. Dobra wiadomość jest taka, że niebawem się to zmieni.