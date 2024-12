Problem z WordPressem. Usuń tę wtyczkę jak najszybciej

Możliwość instalowania innych wtyczek nie wydaje się bardzo groźna, ale przy odpowiednim zarządzaniu wtyczkami, można skorzystać z tej podatności w taki sposób, by zaszkodzić właścicielowi strony i użytkownikom, którzy daną stronę odwiedzają. Jeśli cyberprzestępcy będą mieli dobry pomysł na to, jak wykorzystać tę lukę, mogą na przykład wykorzystać ją do wykonania określonego kodu.

Jedna wadliwa wtyczka to dobry powód do tego, by przejrzeć całą bibliotekę wtyczek i pozbyć się tych, które są już nieużywane. Dobrym pomysłem może być też włączenie automatycznych aktualizacji wtyczek. Pozwolą one na zredukowanie ryzyka występowania podatności w wykorzystywanych wtyczkach.