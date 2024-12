Problemy w skarbówce? Taka wiadomość to oszustwo

Po otwarciu odnośnika jesteśmy przekierowani na stronę, która udaje oficjalną stronę firmy Adobe. W tym miejscu cyberprzestępcy chcą nakłonić swoje ofiary do podania danych, co może grozić licznymi konsekwencjami.

Wśród zagrożeń, które wyliczają eksperci CyberRescue, są m.in. przejęcie dostępu do poczty e-mail przez cyberprzestępców. Ponadto przejęte poufne informacje, takie jak dane osobowe, mogą posłużyć oszustom do realizacji kolejnych kampanii. Jeśli dane oszustwo polega na wyłudzeniu danych karty płatniczej, może wiązać się też z istotnymi stratami finansowymi.

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, zareaguj szybko. Zmień hasło do skrzynki e-mail, co utrudni działanie oszustom. Dobrze jest włączyć weryfikację dwuetapową, dzięki czemu samo przejęcie hasła do skrzynki nie będzie wiązać się z uzyskaniem dostępu do twojej poczty e-mail.