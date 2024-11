Sezon zakupowy zbliża się wielkimi krokami. Dla wielu to okres, który kojarzy się pozytywnie, ale niestety słynie on też z tego, że przyciąga uwagę oszustów internetowych. Mimo rosnącej popularności ekologii i minimalizmu, Boże Narodzenie ciągle wzbudza w nas potrzebę wydawania pieniędzy. Badania Deloitte pokazują, że w tym sezonie świątecznym planują oni zwiększyć swoje wydatki o 8 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Aż 75 proc. kupujących zapowiada, że skorzysta z promocji takich jak Black Friday i Cyber Monday, co stanowi wzrost w stosunku do 61 proc. z poprzedniego roku. Dla cyberprzestępców to idealna okazja do działania.