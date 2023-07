Przeglądarka "posprząta" po twojej śmierci. Nie myśl o historii

Potęga internetu pozwala na błyskawiczne pozyskanie informacji na dowolny temat. Nie zawsze są to jednak tematy, którymi warto się chwalić. Zdarza się nam sprawdzać w sieci rzeczy trywialne lub wyszukiwać hasła, o których raczej nie mówi się zbyt głośno, bo mogą wzbudzać mieszane emocje. Tak długo, jak tylko my mamy dostęp do naszego urządzenia, nie jest to zbyt dużym problemem. Kłopoty mogą zacząć się po śmierci użytkownika.