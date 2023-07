Publikujesz rodzinne zdjęcia w sieci? Rząd ostrzega

Najpierw jednak przyjrzyjmy się statystykom. Zgodnie z badaniami, na które powołuje się Cyfryzacja KPRM , "Jak wynika z raportu London School of Economics większość rodziców (75 proc.) regularnie korzystających z internetu dzieli się w sieci fotografiami lub nagraniami z udziałem dzieci (Livingstone i in., 2018). W Polsce zdjęcia dzieci udostępnia około 40 proc. rodziców.". Raport wskazuje również, że niestety większość rodziców nie stosuje żadnych zabezpieczeń i ograniczeń dotyczących wyświetlania publikowanych materiałów.

Większość osób, które dzieli się zdjęciami czy nagraniami swoich pociech w sieci, udostępnia zazwyczaj materiały z podróży czy z codziennych scen z życia rodzinnego. Są niestety też tacy opiekunowie, którzy chętnie dzielą się zdjęciami kompromitującymi dla dziecka. Niestety internet nie zapomina i takie materiały mogą mieć poważny wpływ na rozwój i poczucie bezpieczeństwa dziecka także w przyszłości. Zdarzają się również zdjęcia czy nagrania, gdzie dzieci nie są do końca ubrane lub wręcz nagie, a to z kolei naraża je na poważne zagrożenie.

Należy mieć na uwadze, że publikując zdjęcia w sieci, zazwyczaj tracimy do nich prawa. To z kolei wiąże się z tym, że mogą być one wykorzystane np. w kampaniach marketingowych, przerabiane, kopiowane czy udostępniane. W najgorszym scenariuszu mogą trafić do osób o skłonnościach pedofilskich. "Eksperci wskazuję, że ogromna część materiałów gromadzonych przez pedofilów pochodzi z portali społecznościowych, które stały się dla nich swoistym terenem do polowań", podkreśla Cyfryzacja KPRM.