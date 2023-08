Wiadomość do mamy. "Już drugi raz dostałam takiego SMS-a"

SMS skierowany do mamy to typowy początek znanego oszustwa. Atakujący kontaktuje się z losowymi osobami z nieznanego numeru, by zachęcić je do kontaktu przez WhatsAppa. Pretekst to niespodziewana konieczność zmiany smartfonu z powodu uszkodzenia. Do naszej redakcji trafiło kolejne zgłoszenie tego typu.