Policja ostrzega: Cyberprzestępcy nie mają długiego weekendu

Doskonale znacie tę metodę działania przestępców? Wielokrotnie ostrzegaliśmy przed takimi praktykami na łamach naszego serwisu , jednak policja ponownie zwraca uwagę na ten typ przekrętów . Niestety mimo licznych ostrzeżeń zarówno ze strony mediów, władz i banków, ofiar cyberprzestępców wciąż przybywa. Przypominamy dlatego raz jeszcze: pracownicy banku nigdy nie proszą o podanie wrażliwych danych , o zdalny dostęp do komputera czy o instalację jakiegokolwiek oprogramowania.

Wysoka stopa zwrotu przy relatywnie niskim lub znikomym ryzyku? Jeśli potencjalna inwestycja brzmi zbyt pięknie, by być prawdziwą, to warto zaufać swojej intuicji. Ten typ oszustwa wymaga od przestępców pewnych przygotowań: postawienia strony internetowej do inwestycji, a nawet reklamowanie jej w sieci (nierzadko wizerunkami znanych osób). Kontaktują się też z potencjalnymi ofiarami telefonicznie.