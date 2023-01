SMS od Biedronki? Uważaj, to groźne oszustwo

O ile SMS-y nakłaniające do dopłaty za przesyłkę nie są niczym nowym, tak atak wycelowany w klientów Biedronki zdaje się być bardzo dobrze przygotowany. Wygląda na to, że oszuści nie tylko spreparowali bardzo wiarygodnie wyglądające wiadomości, ale również mogą dysponować konkretną bazą klientów. Wiadomości wydają się być personalizowane, a w wielu z nich pojawia się nawet prawdziwe imię potencjalnej ofiary.

Oszuści nakłaniają odbiorcę SMS-a do przelania 1 zł w celu potwierdzenia tożsamości. Kwota niewielka, ale jeśli to zrobimy to mimowolnie udostępnimy poufne dane bankowe oszustom. Ostatecznie możemy utracić nie tylko login i hasło do bankowości internetowej, ale również dane karty płatniczej lub kredytowej, a wraz z nimi spore sumy.