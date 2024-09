Remotly - darmowy program do pulpitu zdalnego

Remotly to godne polecenia narzędzie do zdalnego pulpitu , które stanowi ciekawą alternatywę dla aplikacji TeamViewer lub AnyDesk . Umożliwia wygodne zarządzanie za pośrednictwem internetu dowolnym komputerem na świecie i świadczenie usług pomocy technicznej, przeprowadzanie szkoleń online czy też udostępnianie zdalnego dostępu do wybranej aplikacji lub gry.

Aplikacja umożliwia również bezpieczny transfer plików pomiędzy komputerami, co jest niezwykle przydatne w pracy zdalnej. Dodatkowo, Remotly pozwala na udostępnianie biblioteki gier , co czyni ją atrakcyjną opcją dla graczy, którzy chcą cieszyć się zdalną rozgrywką. Nie zabrakło także funkcji opcji rysowania na ekranie , czatu głosowego oraz nagrywania sesji połączeń, a także przydatnych statystyk .

Co bardzo istotne, Remotly wykorzystuje szyfrowanie AES z unikalnym kluczem dla każdej sesji, co gwarantuje pełną ochronę transmisji danych. Korzystając z narzędzia nie musimy zatem obawiać się o bezpieczeństwo prywatnych danych w trakcie trwania zdalnego połączenia. Aplikacja dostępna jest do pobrania w standardowej formie, jak również w wersji portable (przenośnej), która do działania nie wymaga instalacji.