Rewolucja w nauce. Nowe, podstawowe narzędzie badaczy

Sztuczna inteligencja ułatwia nam wykonywanie codziennych czynności, pozwala na zautomatyzowanie wybranych zadań w pracy zawodowej, a także wyszukiwać niektóre informacje. Okazuje się, że narzędzia korzystające z AI stają się kluczowe w pracach naukowych, o czym poinformował prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. szef Laboratorium Struktury Białka i laureat Nagrody Naukowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w rozmowie z PAP.

- Nowe technologie, sztuczna inteligencja, nowoczesne urządzenia, które generują ogromne ilości danych, w bardzo złożony sposób wpływają na to, jak uprawiamy naukę. Sama kultura uprawiania nauki się też trochę zmienia – podkreśla prof. Nowotny.

Postęp technologiczny wpłynął m.in. na narzędzia komunikacyjne. Naukowcy mogą wymieniać się spostrzeżeniami z kolegami po fachu z drugiego końca świata, a także czytać nowe opracowania kilka chwil po ich publikacji. Szybkość i łatwość obliczeń, to kolejny znak postępu technologicznego.

- Gdy zaczynałem karierę naukową w dziedzinie, którą w tej chwili uprawiam, czyli biologii strukturalnej, to obliczenia potrzebne do określenia struktur przestrzennych wykonywano na specjalnych tzw. stacjach roboczych – potężnych, wyspecjalizowanych komputerach. W tej chwili prawdopodobnie komórka, przez którą rozmawiamy, byłaby w stanie takie obliczenia wykonać - komentuje naukowiec.

Sztuczna inteligencja gra pierwsze skrzypce

Coraz więcej dowodów naukowych przeprowadza się za pomocą programów komputerowych, często tych, które bazują na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Według prof. Nowotnego zmienia się nawet sposób pracy matematyków. Korzystając z AI, mogą szybciej rozwiązywać problemy i udowadniać twierdzenia.

W biologii molekularnej nowe technologie są również nieocenione, np. w sekwencjonowaniu genomów. Pierwszy, niekompletny genom ludzki zakończono sekwencjonować na początku lat dwutysięcznych. Koszt sekwencjonowania wyniósł 300 mln dolarów, a cały projekt kosztował blisko 3 mld dolarów. Proces ten trwał kilkanaście lat. Teraz sekwencjonowanie ludzkiego genomu kosztuje ok. 1 tys. dolarów i można tego dokonać w ciągu kilku godzin.

AI przyspiesza badania nad białkami

- Rozwiązanie pierwszej struktury przestrzennej białka, czyli ułożenia kilku tysięcy atomów w cząsteczce białka, zajęło 22 lata. Przez kolejne kilkadziesiąt lat naukowcy na świecie określili struktury przestrzenne kilkudziesięciu tysięcy białek - wspomina prof. Nowotny. Był to długotrwały i żmudny proces, ale dzięki rozwojowi AI, nastąpił przełom w tej dziedzinie.

Tegoroczna Nagroda Nobla z chemii została przyznana m.in. twórcom programu "AlphaFold". Według prof. Nowotnego to jeden z najbardziej spektakularnych przykładów użycia AI w nauce.

AlphaFold umie przewidzieć kształt przestrzenny białka w kilka minut, co kiedyś wymagało lat pracy. "Nadal jest to przewidywanie komputerowe, a nie coś, co ‘widzimy’ metodami eksperymentalnymi, więc trzeba to różnymi metodami weryfikować. Jednak informacja o strukturze przestrzennej białka już sama w sobie jest niezwykle użyteczna" – podkreśla.

AI pomaga analizować dane naukowe

- Obecna eksplozja działalności naukowej powoduje, że tych danych jest ogromna ilość. Mówimy już w tej chwili o dziesiątkach milionów artykułów naukowych, które opublikowano. Niedługo dojdziemy do etapu, w którym naukowiec nawet w swojej dziedzinie będzie miał kłopot z tym, by śledzić dokładnie wszystko, co opublikowano – prognozuje prof. Nowotny.

Sztuczna inteligencja może pomóc w selekcji i analizie danych naukowych, a także w poszukiwaniu konsensusu naukowego. Program może prześledzić całą literaturę i wskazać, co uważa większość badaczy. Należy jednak pamiętać, że niektóre zasady nauki nie ulegną zmianie.