Czy Mozilla niesłusznie obniża prywatność użytkowników?

NOYB, organizacja non-profit zajmująca się ochroną prywatności na terenie Europy, informuje, że w ostatniej aktualizacji przeglądarki Firefox została aktywowana opcja Privacy Preserving Attribution. Mozilla opisuje tę funkcję jako pomoc w analizie skuteczności reklam bez jednoczesnego naruszania prywatności użytkownika. Polega to na tym, że jeżeli wybrana strona "chciałaby" zachować dane o wyświetlonych reklamach i użytkownik wykona czynność należącą do zbioru tzw. konwersji (określonego działania użytkownika, np. zakupu produktu, zostawienia komentarza itp.), to przeglądarka generuje odpowiedni raport i wysyła go do wskazanej aggregation service (działającej jako część standardu Privacy Sandbox).