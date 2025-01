Nowy protokół CXP. Służy do bezpiecznego przenoszenia danych pomiędzy menadżerami haseł

W dużym skrócie CXP umożliwia bezpieczne przejście od jednego dostawcy menadżera haseł do innego z wykorzystaniem protokołu szyfrowania Diffie-Hellmana. FIDO Alliance tłumaczy to w ten sposób, że coraz częściej firmy mają kilku dostawców platform do zarządzania poświadczeniami, a migracja pomiędzy platformami realizowana jest metodami nieszyfrowanymi – zazwyczaj eksportując dane do pliku CSV i importując do nowej platformy, co stwarza duże ryzyko kradzieży tych danych. Dodatkowo dostawcy platform nie zawsze dążą do ustrukturyzowania plików CSV, co może powodować błędy podczas migracji. Do tego dochodzą jeszcze problemy z migracją innych danych niż haseł np. notatek zapisanych w osobnych polach. Z tych powodów powstał protokół CXP dla importu i eksportu poświadczeń, które podczas przenoszenia będą szyfrowane, więc będą też bardziej odporne na przechwycenie w wyniku udanego cyberataku.