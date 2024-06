Doniesienia o współpracy Kaspersky z firmą "Albatross", zajmującą się produkcją dronów, dotyczą dostarczania systemu sieci neuronowej do szybkiego przetwarzania informacji i danych z kamer audio-wideo w czasie rzeczywistym z lotu dronów w celu szybkiej analizy tych danych i przekazywania ich do odpowiednich operatorów. Rzekomy wyciek ujawnia, że drony produkowane przez rosyjską spółkę Albatross są aktywnie wykorzystywane w wojnie z Ukrainą. Zarzut dotyczy też używania w dronach systemu sieci neuronowej stworzonej przez Kaspersky.

Kaspersky od bardzo dawna oferuje produkt o nazwie Kaspersky Anti-Drone – przeznaczony do wykrywania zbliżającego się drona przy użyciu danych z różnych czujników. Za pomocą anten zagłuszających zmusza się obiekt bezzałogowy do lądowania.

Wydaje się, że do Kaspersky oraz do wszystkich firm z Rosji przykleiła się łatka od czasu rozpoczęcia otwartej wojny. Ile jest prawdy w wycieku, ujawni to historia. Trzeba dodać, że firma Kaspersky rozwija projekt Kaspersky Antidrone od lat, jeszcze na długo przed rozpoczęciem konfliktu. System ten może być używany zarówno defensywnie – do wykrywania celów bezzałogowych wlatujących w daną przestrzeń powietrzną dowolnego obiektu lub obszaru – jak i w nieodpowiednich rękach ofensywnie. System może wypróbować i kupić każda firma.