Złośliwy kod w module Lottie-Player. Występował przez kilka godzin

Jak można zauważyć, czytając odpowiedzi we wspomnianym wątku, skala problemu była stosunkowo duża. Co więcej, złośliwy kod utrudniał korzystanie z tzw. narzędzi deweloperskich w przeglądarkach (np. DevTools). Zmiany skutecznie dodano aż do trzech wersji modułu, tj. 2.0.5, 2.0.6 i 2.0.7. Podatne wersje zostały już usunięte z repozytorium npm. Można jednak zapoznać się z tą zawartością, ponieważ została "zarchiwizowana" przez pochodzącego z Polski programistę i udostępniona w sieci. Aktualnie najnowszą wersją jest 2.0.8, która stanowi kopię wersji 2.0.4.