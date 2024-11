Santander Bank podał zasady. Dotyczą wszystkich klientów

Kolejne zalecenie Santandera to częsta zmiana hasła . Ta zasada w praktyce łączy się kontekstowo z poprzednią. Regularna zmiana kombinacji znaków zabezpieczającej konto ma bowiem prowadzić do zablokowania logowania przez oszusta, który wejdzie w posiadanie prawdziwych danych logowania, ale na przykład sprzed pół roku.

Użytkownik często zmieniający hasła zablokuje w ten sposób dostęp do konta, bo w danej chwili hasło jest już inne, dzięki stosunkowo niedawnej zmianie . Nie należy przy tym zapominać o tworzeniu dostatecznie długich kombinacji składających się z symboli, cyfr, wielkich i małych liter, co wydłuża ewentualne maszynowe próby złamania hasła metodą brute force przez atakujących.

Santander Bank Polska radzi również, by unikać niezabezpieczonych sieci Wi-Fi (co teoretycznie może prowadzić do przejęcia wpisywanych danych logowania przez atakującego podłączonego do tego samego punktu dostępowego) i wreszcie na bieżąco śledzić informacje o cyberbezpieczeństwie. Tylko w ten sposób można być na bieżąco z wszystkimi wariantami ataków, a warto pamiętać, że oszuści nie dają za wygraną i regularnie tworzą nowe scenariusze wiarygodnie brzmiących kampanii phishingowych.