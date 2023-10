Sieć biurowa: Efektywna infrastruktura komunikacji w firmie

Prowadząc firmę, w której pracują dziesiątki pracowników, warto poświęcić odpowiednio dużo czasu na właściwe przygotowanie infrastruktury sieciowej w biurze. Chociaż co do zasady można uznać, że sieć w firmie jest taka sama jak w domu, tyle że korzysta z niej więcej osób, w praktyce do rozważenia pozostaje dużo więcej zagadnień, niż na początku mogłoby się wydawać.