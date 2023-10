Internet w Polsce. Sprawdź, gdzie obecnie jest najszybszy

Gdy chodzi o szybkość internetu mobilnego w Polsce, wygrywa Łódź. Z mediany wyników pomiarów wykonywanych przez samych użytkowników w aplikacjach Ookla we wrześniu wynika, że prędkość internetu sięga tu niespełna 53 Mb/s podczas pobierania i nieco ponad 13 Mb/s podczas wysyłania danych. Ping to 39 ms.

W skali całego kraju najszybszy internet mobilny oferowany jest przez T-Mobile. Mediana pomiarów to ponad 50,3 Mb/s podczas pobierania danych. W przypadku dostawców internetu stacjonarnego, na tym polu wygrywa UPC. Mediana pomiarów to przeszło 228 Mb/s podczas pobierania, co stanowi wynik o ponad 27 Mb/s wyższy od uplasowanej na drugiej pozycji Vectry (200,77 Mb/s). Trzecia pozycja w rankingu należy do firmy INEA - w tym przypadku mediana pomiarów downloadu to przeszło 184 Mb/s.