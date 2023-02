Sieć Żabka testuje ChatGPT. Do czego może go użyć?

Sieć Żabka to najbardziej gadżeciarski sklep spożywczy. Roboty serwują tam hot dogi, a płatność za zakupy pobierają wirtualne ręce. Bez rozwoju zmieni się jednak w skansen, a tego nikt nie chce. Skoro ChatGPT pojawił się na świecie, musi zawitać do Żabki. Co będzie porabiał i czy będzie miał kontakt z kupującymi?