Ta funkcja to więcej, niż oferuje Apple Mail, ale tym razem poszło o troskę o najmłodszych. Jak relacjonuje The Wall Street Journal, dostawca aplikacji został wezwany do podwyższenia dolnej granicy wieku użytkowników z 4 do 17 lat. Według Apple sztuczna inteligencja może generować nieodpowiednie treści i wykorzystująca ją aplikacja Blue Mail musi stać się opcją tylko dla dorosłych.