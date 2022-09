SMS o energii elektrycznej. 28-latka straciła 70 tys. złotych

O problemie poinformowała Policja Lubelska. Kobieta straciła pieniądze, bo nie rozpoznała SMS-owego oszustwa i postanowiła odwiedzić link ze spreparowanej wiadomości. Uwierzyła, że ma do uregulowania należność, co miało uchronić ją przed rzekomym odłączeniem energii elektrycznej. To standardowy schemat oszustwa i treść wiadomości, o których piszemy regularnie.

Oszuści podają się za dostawcę energii PGE i deklarują, że należy uregulować rachunek. Oczywiście w rzeczywistości taka niedopłata nie występuje, ale niektórzy są skłonni uwierzyć, że nie dochowali terminu płatności i działają impulsywnie, by uniknąć rzekomego odłączenia energii elektrycznej. Link prowadzi do fałszywej strony szybkich płatności. "Logując się" do banku, ofiara podaje dane oszustowi i to on w tle dostaje się na prawdziwe konto bankowe, przelewając pieniądze w inne miejsce.

Jak zawsze w przypadku SMS-ów tego rodzaju radzimy przede wszystkim opanować emocje i z góry założyć, że taka wiadomość jest fałszywa. Kwestię ewentualnych nieuregulowanych rachunków można wyjaśnić we własnym zakresie z dostawcą energii elektrycznej, zaś samego SMS-a zignorować, a nadawcę dodać do czarnej listy w telefonie. Co do zasady nie należy zaś klikać żadnych podejrzanych linków, zwłaszcza tych skróconych, jakie zwykle znajdują się w takich wiadomościach.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl