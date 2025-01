SMS o przesyłce. Dwie firmy na celowniku oszustów

Oszustwo metodą "na paczkę" to jedno z klasycznych cyberprzestępstw, z którymi spotykamy się naprawdę często. Oszuści wykorzystują różne motywy. Czasem możemy przeczytać o zatrzymaniu paczki, innym razem o konieczności uiszczenia opłaty lub o niewłaściwym adresie.

Po kliknięciu w celu sprawdzenia przesyłki, użytkownik zostaje przekierowany na witrynę, która udaje operatora płatności. Użytkownik jest tam proszony o uiszczenie płatności w wysokości 4,19 zł. Podanie danych karty płatniczej w tym miejscu sprawia, że trafią one do oszustów, którzy będą mogli wykorzystać je do realizacji płatności.