SMS z nadpisem Verify. "Potwierdź sprzedaż"

To znany schemat phishingu, który najczęściej realizowany jest w zautomatyzowany sposób. Odbiorcy takich SMS-ów regularnie zwracają bowiem uwagę, że wiadomości dochodzą do nich nawet w kilkanaście sekund po wystawieniu ogłoszenia. W niektórych sytuacjach produkt nie zdąży zostać przez nikogo obejrzany, a oszuści już próbują zasugerować sprzedającemu, że oferta dobiegła końca i musi "potwierdzić sprzedaż".

Apelujemy i przypominamy więc, by tego rodzaju SMS-y po prostu ignorować i zgłaszać choćby do analizy przez zespół CERT Polska pod numerem 8080, co może doprowadzić do ich masowego blokowania w przyszłości. Sprzedając na OLX czy w jakimkolwiek innym serwisie tego rodzaju, warto z kolei samodzielnie śledzić postęp swoich ofert po zalogowaniu do serwisu w oficjalnej aplikacji lub przy komputerze.