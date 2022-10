SMS z numeru 667414259. Takie zgłoszenia dostajemy codziennie

Wiadomość SMS o niezapłaconej paczce regularnie trafia do smartfonów Polaków, zazwyczaj w kilku powtarzalnych formach. Ostatnio otrzymujemy wiele zgłoszeń, w których powtarza się jedna treść: "Masz niezapłaconą paczkę, prosimy uregulować należność". W opisywanym przypadku SMS został nadany z numeru 667414259, ale z pewnością analogiczną wiadomość można dostać także z innych numerów oszustów.

Problemem tego SMS-a jest oczywiście załączony skrócony link. To łącze do spreparowanego serwisu szybkich płatności, w którym użytkownik - przekonany, że opisywana dopłata jest konieczna - może rzekomo zrealizować przelew. W praktyce nie zaloguje się jednak do banku. Formularz tylko udaje autentyczny mechanizm logowania, w rzeczywistości przekazując login i hasło prosto w ręce oszustów.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy.pl Fałszywy SMS o paczce

Jak nietrudno się domyślić, to otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta. Jeśli użytkownik zabrnie tak daleko, nie zorientowawszy się, że jest oszukiwany, z pewnością przepisze także do formularza jednorazowy kod z otrzymanego SMS-a. Zazwyczaj jest on potwierdzeniem przelania dużej kwoty pieniędzy z konta lub zmiany numeru telefonu do uwierzytelniania kolejnych operacji.

Jeśli podobny SMS trafi do skrzynki odbiorczej, najrozsądniej jest go po prostu zignorować. Kliknięcie skróconego linku to proszenie się o kłopoty. Warto pamiętać, że na przyszłość można także skorzystać z tzw. czarnej listy w smartfonie, a daną wiadomość zgłosić do analizy bezpieczeństwa w CERT Polska. To może poskutkować wydaniem ostrzeżenia, które później uchroni innych przed podobnym zagrożeniem.

Zobacz też: Czy warto kupić notebok Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED?

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl