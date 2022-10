CBZC wysyła SMS-y do Polaków. Tłumaczymy, czym się zajmuje

Obecnie prowadzona akcja to ustalenia w sprawie zatrzymanych odpowiedzialnych za rozsyłanie fałszywych wiadomości o niedopłacie do paczki oraz zaplanowanym odłączeniu energii elektrycznej. CBZC próbuje skontaktować się z osobami, które padły ofiarami takich działań i faktycznie straciły pieniądze. SMS-y rozsyłane są z numeru +48 669979971.

Przypomnijmy - chodzi o typowy atak rozpoczynający się od fałszywego linku w wiadomości SMS. Jeśli odbiorca nie zorientuje się, że ma do czynienia z oszustwem, trafi na fałszywą stronę, gdzie zostanie poproszony o dopłatę niewielkiej kwoty do rachunku czy paczki. Oczywiście żądanie to jest nieprawdziwe. W ten sposób dane logowania do banku przekazywane są oszustom. Następny krok to kradzież pieniędzy z konta.