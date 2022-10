SMS z nieznanego numeru. "Masz niezapłaconą paczkę"

Chociaż oszustwo "na paczkę" nie jest niczym nowym , najnowsze zgłoszenia wskazują, że możemy mieć do czynienia z kolejną falą. Nasi czytelnicy dostali SMS-y o krótkiej treści "Masz niezapłaconą paczkę, prosimy uregulować należność" . Wspólnym mianownikiem jest oczywiście link (w obydwu przypadkach inny), prowadzący najpewniej do spreparowanego serwisu szybkich płatności. W ten sposób można stracić pieniądze.

Opisywane SMS-y zostały wysłane z numerów +48726190771 oraz +48726138211 , ale to oczywiście nie oznacza, że nie można ich dostać także z innych. W każdym przypadku warto być czujnym i zwracać uwagę przede wszystkim na treść. Załączony link zwykle jest skrócony, a nadawcy nie wysilają się już nawet na używanie domen, które mogą chociaż udawać autentyczne adresy banków czy firm kurierskich. Podejrzane wiadomości SMS można zawsze zgłosić do analizy specjalistom z CERT Polska .

W tym przypadku dodatkowym potwierdzeniem jest fakt, że SMS-y trafiają także do osób, które w danej chwili nie oczekują żadnej dostawy, nie wspominając o rzekomej niedopłacie do jakiejś przesyłki. Co do zasady podobne wiadomości SMS należy więc ignorować i usuwać.