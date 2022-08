Soundbary Bose. Przygoda z dźwiękiem w dobrej jakości

Bose Smart 900 oferuje wielokanałowy dźwięk 5.0.2 z Dolby Atmos. Nabywca soundbara może liczyć na pracę dziewięciu głośników ukrytych we wnętrzu belki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że dwa zostały skierowane ku górze (odbijanie fal dźwiękowych od sufitu). Producent chętnie zaznacza, że technologia o nazwie PhaseGuide umożliwia wysyłanie wielokierunkowych dźwięków w różne części pokoju. Chodzi o uzyskanie efektu w postaci tego, że określone odgłosy pochodzą z obszarów, w których tak naprawdę nie ma głośników.

Wymiary soundbara Bose Smart 900 to 107 mm x 1045 mm x 58 mm, a waga znajduje się w okolicach 5,7 kg. Sprzęt jest kompatybilny z asystentami głosowymi, a technologia Bose Voice4Video pozwala na sterowanie głosem. Oznacza to, że posługując się prostym poleceniem można na przykład zmienić źródło sygnału w telewizorze. Cena Bose Smart 900 to około 4500 zł.