Soundbary Philips. Lepszy dźwięk w filmach i muzyce

Philips Fidelio B95 to model oferujący wielokanałowy dźwięk przestrzenny 5.1.2. W cenie około 3000 zł nabywca może liczyć na listwę o mocy całkowitej na poziomie 808 W. Wymiary soundbara to 1049 mm x 57 mm x 120 mm, a waga wynosi około 4 kg. W zestawie jest również bezprzewodowy subwoofer o wymiarach 400 mm x 230 mm x 407 mm, którego waga znajduje się na poziomie 9,5 kg.

Soundbar Philips TAB8805 o mocy 300 W to 3.1-kanałowy sprzęt, który zapewnia wyraźne dialogi i bogaty dźwięk. Bezprzewodowy subwoofer zapewnia głębszy bas, co będzie szczególnie odczuwalne w trakcie oglądania filmów akcji oraz słuchania muzyki. Wymiary belki to 1061 mm x 60 mm x 110 mm, a waga to około 3 kg. Z kolei wymiary subwoofera to 150 mm x 412 mm x 310 mm, natomiast waga jest w okolicach 6 kg.