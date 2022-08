Soundbary Yamaha. Najlepsze modele

Soundbar Yamaha YSP-2700

Soundbar Yamaha YSP-2700 o mocy całkowitej 182 W to precyzyjne wykonanie i elegancki wygląd. Sprzęt zapewnia 7.1-kanałowy dźwięk i korzysta z możliwości odbijania fal dźwiękowych od ścian. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wrażenia przestrzennego dźwięku pomimo faktu, że źródło w postaci soundbara znajduje się przed użytkownikiem.

Soundbar Yamaha YSP-2700 w zestawie ma jeszcze bezprzewodowy subwoofer, który poprawia wrażenia związane z najniższymi tonami. Dzięki temu słuchanie muzyki i oglądanie filmów akcji nabiera głębi. Warto podkreślić, że strumieniowanie muzyki ze smartfona i komputera jest wyjątkowo łatwe dzięki łączności Wi-Fi, Bluetooth i AirPlay. Wymiary belki to 143 mm x 944 mm x 52 mm, a waga to około 4 kg. Jeżeli natomiast chodzi o wymiary subwoofera, będzie to 297 mm x 295 mm x 307 mm, a waga jest na poziomie około 9 kg. Cena Yamaha YSP-2700 znajduje się w okolicach 4500 zł.

Soundbar Yamaha MusicCast BAR 400

Soundbar Yamaha MusicCast BAR 400 ma moc 200 W. Jest to urządzenie o liczbie kanałów 6.1, co oznacza m.in. obecność bezprzewodowego subwoofera, więc przetwarzanie najniższych częstotliwości daje odczuwalnie przyjemniejsze rezultaty. Z kolei kompatybilność z DTS Virtual: X przekłada się na dobry dźwięk przestrzenny.

Soundbar Yamaha MusicCast BAR 400 będzie idealnym dodatkiem do pokoju, w którym planujemy regularnie oglądać filmy oraz słuchać muzyki. Szybkie strumieniowanie muzyki z różnych serwisów muzycznych będzie tu niezwykle łatwym rozwiązaniem, po które zawsze można sięgnąć. W trakcie seansu filmowego na pewno docenimy takie dodatki, jak chociażby Clear Voice, które zapewnia znacznie czystsze głosy w dialogach. Wymiary belki to 980 mm x 111 mm x 60 mm, a waga to około 3 kg. Wymiary subwoofera to 180 mm x 437 mm x 401 mm, a waga jest na poziomie około 9 kg. Cena Yamaha BAR 400 znajduje się w okolicach 2500 zł.

Soundbar Yamaha SR-B20A

Soundbar Yamaha SR-B20A o mocy 120 W to obecność Clear Voice, DTS Virtual: X, łączność Bluetooth do łatwego strumieniowania muzyki, a wszystko to jest zamknięte w kompaktowej obudowie, która z łatwością wkomponuje się w otoczenie i nie będzie zwracać na siebie przesadnej uwagi. Dla wielu osób jest to spora zaleta.

Wymiary belki to 131 mm x 910 mm x 53 mm, a waga wynosi około 3 kg. Sprzęt oferuje dwa kanały, a przy okazji warto zaznaczyć, że znalazło się tu miejsce dla zintegrowanego subwoofera, który poprawia wrażenia związane z niskimi dźwiękami. Cena tego sprzętu znajduje się w okolicach 1000 zł.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl