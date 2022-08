Soundbary LG. Ciekawe modele do oglądania filmów

Soundbar LG SN4 2.1

LG SN4 ma moc całkowitą 300 W. Jest to sprzęt o liczbie kanałów 2.1, co oznacza obecność kanału lewego, prawego, a także bezprzewodowego subwoofera, dzięki któremu da się uzyskać lepsze przetwarzanie najniższych częstotliwości. Producent chętnie podkreśla obecność technologii AI Sound Pro, która automatycznie analizuje treść w celu dopasowania optymalnych parametrów dźwięku.

Wymiary belki to 890 mm x 57 mm x 85 mm, a waga to około 2 kg. Z kolei wymiary subwoofera to 171 mm x 390 mm x 261 mm, a waga jest na poziomie około 5 kg. Sprzęt pozwala na wygodne przesyłanie muzyki ze smartfona do soundbara za pośrednictwem Bluetooth. Obsługa LG SN4 jest intuicyjna, a minimalistyczny wygląd z łatwością wkomponowuje się w otoczenie. Cena jest w okolicach 800 zł.

Soundbar LG S65Q 3.1

Soundbar LG S65Q o mocy całkowitej 420 W to 3.1-kanałowy sprzęt, a więc użytkownik może się cieszyć z działania lewego, środkowego oraz prawego kanału. Dodatkowo jest również bezprzewodowy subwoofer, który daje efektowne niskie dźwięki. Producent zaznacza, że m.in. dzięki współpracy z Meridian Audio, soundbar oferuje odczuwalnie wyższą jakość.

Warto nadmienić, że technologia High Resolution Audio przekłada się na dostępność częstotliwości 96 kHz i głębi 24 bitów. Wymiary belki to 1000 mm x 63 mm x 135 mm, a waga to prawie 3 kg. Z kolei wymiary subwoofera to 171 mm x 390 mm x 261 mm, natomiast waga znajduje się na poziomie 5,3 kg. Producent chętnie podkreśla, że soundbary LG pasują najlepiej do telewizorów LG, ponieważ dzięki trybowi TV Sound Mode Share, możliwe jest wykorzystywanie procesora z telewizora LG. Chodzi m.in. o zapewnianie czystszego dźwięku. Cena LG S65Q to okolice 1500 zł.

Soundbar LG SP8YA

LG SP8YA ma moc całkowitą 440 W. To 3.1.2-kanałowe urządzenie dysponuje lewym, środkowym i prawym kanałem, a do tego jeszcze bezprzewodowym subwooferem, dzięki któremu niskie tony są zdecydowanie bardziej odczuwalne. Jest to przydatne nie tylko w trakcie słuchania muzyki, ale i podczas oglądania różnego rodzaju filmów. Ponadto soundbar LG SP8YA dostał jeszcze dwa kanały skierowane w górę, co ma pozwalać na odbijanie dźwięków od sufitu i tym samym osiąganie iluzji, że ich źródło znajduje się u góry.

Soundbar LG SP8YA obsługuje Dolby Atmos i DTS: X. Zainteresowane tym osoby mogą zdecydować się jeszcze na zakupienie dodatkowych głośników tylnych i tym samym rozbudowanie soundbara do systemu 5.1.2-kanałowego. Warto wykorzystać także funkcję kalibracji pomieszczenia, która daje możliwość łatwego dobrania idealnej konfiguracji sprzętu do konkretnego pokoju. Cena LG SP8YA znajduje się w okolicach 3000 zł.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl