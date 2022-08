Soundbary Denon. Od tanich modeli aż po premium

Denon DHT-S216 to 2.1-kanałowy soundbar, a więc użytkownik otrzymuje lewy kanał, prawy kanał, a do tego jeszcze wbudowany subwoofer. Nie zabrakło obsługi Dolby Digital oraz technologii 3D DTS Virtual: X, co przekłada się na przyjemny efekt dźwięku przestrzennego. Strumieniowanie muzyki z innych urządzeń, jak np. smartfon, może być łatwo realizowane za pośrednictwem Bluetooth.