Soundbary do 2000 zł. Co wybrać dla lepszego dźwięku?

Dobry soundbar do 2000 zł to kusząca propozycja. Warto rzucić okiem na dostępne modele oraz ich podstawowe funkcje.

Soundbar LG SN4R

4.1-kanałowy soundbar LG SN4R o mocy 420 W może być całkiem ciekawą propozycją na nowy sprzęt do domu. Wykorzystywanie soundbarów sprawia, że uzyskiwany dźwięk jest znacznie lepszy od tego, co oferują zwykłe głośniki wstawione do telewizora. LG SN4R ma tak zwane AI Sound Pro, a producent zapewnia, że jest to technologia, która automatycznie analizuje treść oraz dobiera optymalne parametry dźwięku.

Źródło zdjęć: © LG Soundbar LG SN4R

W tym soundbarze do 2000 zł nie zabrakło również DTS Virtual: X oraz Dolby Digital. Strumieniowanie ulubionej muzyki za pośrednictwem Bluetooth stanowi wygodny dodatek. Jednostka główna ma wymiary 890 mm x 57 mm x 85 mm, a dołączony do zestawu bezprzewodowy subwoofer to z kolei 171 mm x 390 mm x 261 mm. Cena sprzętu znajduje się w okolicach 1100 zł.

Soundbar Yamaha YAS-209

Soundbar Yamaha YAS-209 o mocy 200 W to 2.1-kanałowy sprzęt, a więc znajduje się w nim lewy i prawy kanał. Ponadto jest jeszcze bezprzewodowy głośnik niskotonowy (subwoofer), który poprawia jakość niskich tonów i zapewnia lepsze wrażenia podczas filmowego seansu czy na przykład muzycznego koncertu.

Soundbar to świetny sposób na uzyskanie lepszego dźwięku, a Yamaha YAS-209 to ciekawa propozycja mogąca wzbogacić możliwości naszego telewizora. Obsługa DTS Virtual: X przekłada się na efekt przestrzennego dźwięku, a więc i bardziej kinowe wrażenia. Warto dodać, że jeśli kogoś interesuje sterowanie głosowe, to jest możliwość skorzystania z takiej funkcji za pośrednictwem asystenta Alexa. Wymiary belki to 930 mm x 62 mm x 109 mm, natomiast w przypadku subwoofera będzie to 191 mm x 420 mm x 406 mm. Cena sprzętu znajduje się w okolicach 1500 zł.

Soundbar JBL Bar 5.0 MultiBeam

Pięciokanałowy soundbar z dźwiękiem Virtual Dolby Atmos to możliwość cieszenia się efektem przestrzennego dźwięku 3D. Jak podkreśla producent, dzięki technologii JBL MultiBeam uzyskiwany jest dobry efekt szerokiej sceny dźwiękowej w całym pomieszczeniu, co z kolei gwarantuje więcej emocji oraz kinowe wrażenia.

Pomimo braku bezprzewodowego subwoofera, JBL zapewnia, że w modelu Bar 5.0 MultiBeam można uzyskać niesamowite basy bez odrębnego subwoofera. Mocniejsze niskie tony są efektem m.in. wbudowanych czterech radiatorów pasywnych (membrana bierna). Wymiary Soundbara JBL Bar 5.0 MultiBeam to 709 mm x 61 mm x 101 mm, a waga wynosi około 3 kg. Cena sprzętu znajduje się w okolicach 1600 zł.

Marcin Hołowacz, dziennikarz dobreprogramy.pl