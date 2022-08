Soundbary 5.1. Dobre modele do oglądania filmów

Całkiem przekonujący efekt otoczenia się dźwiękiem może być zapewniony za sprawą soundbarów . Oczywiście wymarzoną sytuacją będzie zakup rozbudowanego kina domowego, lecz nie każdy ma do tego warunki. Reasumując, w sytuacji gdy jesteśmy skłonni przymknąć oko na pewne rzeczy, ale w zamian chcemy mniejszych rozmiarów, łatwiejszy w rozstawieniu sprzęt, będziemy mogli zainteresować się soundbarem 5.1.

Soundbar Sony HT-S40R to 5.1-kanałowy sprzęt o mocy 600 W. Jest to kolejny przykład zestawu wzbogacającego belkę o subwoofer oraz bezprzewodowe tylne głośniki, co w połączeniu z Dolby Digital sprawi, że wrażenia płynące z oglądania filmów będą na wyższym poziomie.