Soundbary Sharp. Ciekawe modele w niskiej cenie

Producent zadbał o obecność equalizera z zaprogramowanymi trybami dźwięku, co stanowi istotne udogodnienie dla użytkowników modelu Sharp HT-SBW182. Cena tego sprzętu znajduje się w okolicach 500 zł, co może zostać uznane za kluczową zachętę przemawiającą za ewentualnym zakupem tego soundbara. Wymiary belki to 740 mm x 81 mm x 63 mm, a waga wynosi 1,3 kg. Jeżeli natomiast chodzi o wymiary subwoofera, będzie to 150 mm x 202 mm x 250 mm, a waga znajduje się na poziomie 1,7 kg.